ماسك يعلق بشكل حاد على موت مدون أمريكي في سجن أوكراني

أبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رد فعل حادا على موت المدون الأمريكي غونزالو ليرا في أحد السجون الأوكرانية، ووصف الحادثة بالفظيعة جدا.

وقال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك: "هذا أمر مريع فعلا".

بهذا الشكل، رد ماسك على منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X للمستثمر ورجل الأعمال ديفيد ساكس، الذي انتقد إدارة الرئيس جو بايدن لعدم إعادة المدون ليرا إلى وطنه، وألقى باللوم على أوكرانيا في موته، واصفا نظام فلاديمير زيلينسكي بـ "العصابات المنفلتة".

وفي وقت سابق، طالب ماسك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتفسير اعتقال المواطن الأمريكي غونزالو ليرا.

This is super messed up! — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2024

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وقبل ذلك بيوم، قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، نقلا عن والد غونزالو ليرا، إن المدون الأمريكي توفي عن عمر يناهز 55 عاما في أحد السجون الأوكرانية، حيث كان محتجزا بسبب "جريمة تتعلق بانتقاد حكومتي زيلينسكي وبايدن". وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت لاحق خبر موت ليرا.

ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر مفتوحة، فإن غونزالو أنجيل كوينتيليو ليرا لوبيز مواطن أمريكي ويحمل الجنسية التشيلية. وانتقد في مقاطع الفيديو الخاصة به على شبكات التواصل الاجتماعي الناتو وإدارة بايدن وكذلك زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي