سيناريو دراماتيكي.. جهاز "الشاباك" الإسرائيلي يوجه تحذيرا شديد اللهجة لنتنياهو

قالت وسائل إعلام عبرية يوم الجمعة إن جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من تصعيد وشيك في الضفة الغربية.

وقالت القناة "13" العبرية إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي وجه تحذيرا شديد اللهجة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من حدوث تصعيد في الضفة الغربية في أعقاب البطالة وعدم تحويل الأموال إلى رام الله.

إقرأ المزيد

وأكدت القناة العبرية أنه وحتى الآن امتنع نتنياهو عن طرح هذه القضية للمناقشة في مجلس الوزراء.

وينبع القلق الأمني ​​من عدم السماح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة وكذلك من رفض السلطة الفلسطينية قبول الأموال بعد اقتطاع أجزاء منها عن غزة.

وشدد مسؤولو "الشاباك" على أن هناك سيناريو ملموسا تقوم فيه الآليات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بتوجيه أسلحتها ضد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين.

وعلى الرغم من التحذير الخطير الذي قدمه المسؤولون الأمنيون، فإن نتنياهو لم يطرح الموضوع للمناقشة في مجلس الوزراء بعد.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه من المحتمل أن يكون قرار رئيس الوزراء نابعا من اعتبارات سياسية إذ يعارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إدخال عمال فلسطينيين وتحويل الأموال إلى السلطة.

وفي هذا السياق، صرح مسؤول أمني إسرائيلي بأنه "قد تراق الكثير من الدماء ولأسباب سياسية لا يتم بذل الجهود الكافية لمنع ذلك".

ההתרעה הדרמטית של שב"כ לנתניהו: חשש להתלקחות מיידית בשטחים; ״עלול להישפך דם רב - ומסיבות פוליטיות לא נעשה מספיק כדי למנוע זאת"https://t.co/DpLgwgLnqr@sefiovapic.twitter.com/e4iyeIltlf — חדשות 13 (@newsisrael13) January 12, 2024

وفي الـ9 من يناير ذكرت القناة "12" أن قادة الأجهزة الأمنية حذروا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدة مرات في الأيام الأخيرة من أن الضفة الغربية على حافة اندلاع أعمال عنف كبيرة.

وحسب أخبار القناة 12، نقل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وغيره من كبار القادة العسكريين هذه التحذيرات، وقالوا إن إسرائيل تخاطر بفتح جبهة جديدة في الضفة الغربية وسط الحرب ضد حماس في قطاع غزة والاشتباكات المستمرة على الحدود الشمالية مع "حزب الله".

جدير بالذكر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ 7 أكتوبر 5780 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

المصدر: القناة "13" العبرية