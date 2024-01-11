"واشنطن بوست" تقر بشعور الانتصار الوشيك لبوتين في أوكرانيا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشعر بانتصار وشيك في أوكرانيا، وفي واشنطن والغرب غابت بهجة الأحاديث عن أي هزيمة لروسيا.

وكتب لي هوكستادر في مقال الصحيفة الأمريكية: "تجاهلوا الحديث المفرح في واشنطن والعواصم الأوروبية عن هزيمة موسكو الاستراتيجية.. والحقيقة هي أن بوتين يشعر بأن النصر قريب".

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وأشار الكاتب إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعاد التجهيز للاقتصاد الروسي، وهو على ثقة من أن صبر الغرب بدأ ينفد. وعلى العكس من ذلك، يبدو أن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين قد سئموا من جهودهم في مساعدة أوكرانيا".

وذكر أن "هذا غيّر الوضع في ساحة المعركة، ما أجبر قوات كييف على اتخاذ الوضعية الدفاعية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس السابق للأركان الجوية الفرنسية الجنرال جان بول بالوميرو إن روسيا عززت جيشها وضاعفت من إنتاج الأسلحة، محذرا من "مرحلة خطيرة وهزيمة أوكرانيا هذا العام".

وأضاف: "زاد فلاديمير بوتين الميزانية العسكرية إلى مستوى قياسي وحول صناعات بلاده إلى المسار العسكري. أما التعبئة، فشهدت زيادة ملحوظة فضلا عن تعزيز الصناعات الدفاعية".

المصدر: نوفوستي