البنتاغون: روسيا والصين تنشران وسائل للتشويش على نظام جي بي إس

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأمريكية كاثلين هيكس أن روسيا والصين تقومان بنشر وسائل يمكن استخدامها للتشويش على نظام "جي بي إس" الأمريكي للملاحة.

وقالت هيكس في كلمة لها بولاية كولورادو، يوم الأربعاء: "اليوم يعتبر الفضاء جزءا من العمليات العسكرية أكثر مما كان في أي وقت مضى. وإن خصومنا يعرفون ذلك، وهم يدركون مدى اعتماد نمط الحياة الأمريكي وأساليب خوض الحرب على القدرات في الفضاء، وهم يريدون تقويض تفوقنا في هذا المجال".

وتابعت: "تطور روسيا والصين عقيدتيهما العسكريتين بحيث تتعلقان بالفضاء إلى حد أكبر. وهم ينشرون وسائل يمكن استخدامها ضد "جي بي إس" وغيره من الأنظمة الحيوية في الفضاء. ورأينا أن البلدين يقومان بعمليات ضدنا وضد حلفائنا لغرض تقليص تفوقنا في الفضاء".

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واعتبرت هيكس أن روسيا والصين "تسعيان لتحويل الفضاء إلى مجال لخوض العمليات القتالية. لكنني أريد التأكيد أن النزاع لا يعتبر أمرا لا مفر منه في الفضاء أو في أي مكان آخر".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تسعى لتفادي النزاع من خلال الردع، وجعل خصومنا يفهمون أن ثمن العدوان سيزيد على أي فوائد محتملة".

وأدلت بكلمتها بمناسبة تعيين قائد جديد للقيادة الفضائية للقوات المسلحة الأمريكية، حيث حل الجنرال ستيفن وايتينغ محل الجنرال جيمس ديكينسون في هذا المنصب.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أكدت مرارا تمسكها بمنع وقوع سباق التسلح في الفضاء. وأكدت أن نشاطها الفضائي يتوافق مع القانون الدولي وليس موجها ضد أي دولة.

المصدر: تاس