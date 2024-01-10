وزيرة فنلندية: الحدود مع روسيا ستبقى مغلقة لشهر آخر

أعلنت وزيرة الزراعة والغابات الفنلندية ساري إيساييه أن الحدود بين فنلندا وروسيا ستبقى مغلقة لشهر آخر على الأقل.

وقالت الوزير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية Yle، ردا على سؤال بهذا الصدد، يوم الأربعاء: "بوسعي تأكيد صحة المعلومات التي تم نشرها".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "هلسنغين سانومات" عن مصادر في الحكومة الفنلندية، أن إغلاق الحدود مع روسيا سيمدد شهرا آخر.

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ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن قرارها بشأن الحدود رسميا يوم الخميس. وقد أعرب رئيس الوزراء بيتيري أوربو ووزيرة الداخلية ماري رانتانين عن تأييد الحكومة لتمديد إغلاق الحدود.

يذكر أن فنلندا بدأت بإغلاق المعابر على الحدود مع روسيا في نوفمبر الماضي على خلفية تدفق المهاجرين من آسيا وإفريقيا على الحدود. واعتبارا من 15 ديسمبر الماضي، أعلنت فنلندا عن إغلاق الحدود بالكامل حتى 14 يناير 2024.

واتهمت السلطات الفنلندية روسيا بخلق أزمة المهاجرين على حدودها، لكن موسكو رفضت تلك الاتهامات واصفة اياها بأنها "غير مبررة".

المصدر: نوفوستي