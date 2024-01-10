سيئول تعلق على تصريحات كيم جونغ أون حول "تدمير كوريا الجنوبية برمتها"

علقت الخارجية الكورية الجنوبية على تصريحات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن بيونغ يانغ ستستخدم كامل ترسانتها لتدمير كوريا الجنوبية كليا بحال أي "استفزاز عسكري" من قبل سيؤول.

فنقلت "يونهاب" عن مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قوله: "يفترض (تصريح "كيم") أن كوريا الجنوبية ستستخدم القوة ضد الشمال على الرغم من أنها لم تبادر قط إلى استخدام القوة".

وتابع المسؤول: "سترد الحكومة بحزم على أي استفزازات من قبل كوريا الشمالية..وستؤدي أي محاولات لإثارة التوترات في شبه الجزيرة الكورية في النهاية إلى إلحاق الضرر بالنظام الكوري الشمالي نفسه".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن كيم جونغ أون قوله، في أثناء زيارته لمنشآت الصناعة العسكرية يوم الثلاثاء: "إذا حاولت جمهورية كوريا استخدام القوات المسلحة ضد دولتنا أو تهديد سيادتنا وأمننا، فلن نتردد في استخدام كامل ترسانتنا وكل ما يوجد لدينا من القوات والوسائل لتدمير جمهورية كوريا بالكامل".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان بيونغ يانغ في نوفمبر الماضي التخلي عن الالتزام باتفاقية خفض التوتر مع سيؤول الموقعة في 2018 ردا على تعليق كوريا الجنوبية تنفيذ بعض التزاماتها على خلفية إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للتجسس.

المصدر: "يونهاب" + "تاس"