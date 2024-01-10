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صحفي أمريكي: إدارة بايدن ترفض الاعتراف بانتصار روسيا رغم كل ما يحدث على الجبهة

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صحفي أمريكي: إدارة بايدن ترفض الاعتراف بانتصار روسيا رغم كل ما يحدث على الجبهة
Globallookpress
الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
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أكد الصحفي الأمريكي المعروف تاكر كارلسون أن إدارة الرئيس جو بايدن ترفض الاعتراف بانتصار روسيا في أوكرانيا رغم كل ما تشهده الجبهة.

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وكتب كارلسون عبر "إكس": "لن تنتصر أوكرانيا مهما كان حجم الأموال التي قد تسثمرها فيها الولايات المتحدة، لكن واشنطن ترفض بعناد الاعتراف بهذا الواقع".

وأضاف: "يضع ذلك إدارة بايدن في موقف حرج للغاية، لأنه وعد زيلينسكي بتقديم دعمكم وأموالكم وربما أطفالكم طالما استمرت الحاجة لذلك".

وقال إن الجيش الروسي يفوق الجيش الجيش الأوكراني من حيث عدد أفراده وصناعته العسكرية الهائلة.

وفي وقت سابق أكد أن الساسة الأمريكيين المعارضين لمواصلة دعم أوكرانيا يواجهون ضغوطا واتهامات بصلتهم بروسيا.

كما أدان وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على دعمها لتمويل أوكرانيا، واصفا هذه السياسة بعبادة الموت.

المصدر: نوفوستي

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