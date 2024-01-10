صحفي أمريكي: إدارة بايدن ترفض الاعتراف بانتصار روسيا رغم كل ما يحدث على الجبهة

أكد الصحفي الأمريكي المعروف تاكر كارلسون أن إدارة الرئيس جو بايدن ترفض الاعتراف بانتصار روسيا في أوكرانيا رغم كل ما تشهده الجبهة.

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وكتب كارلسون عبر "إكس": "لن تنتصر أوكرانيا مهما كان حجم الأموال التي قد تسثمرها فيها الولايات المتحدة، لكن واشنطن ترفض بعناد الاعتراف بهذا الواقع".

When US senators get together in private, do any of them ever admit that sending half a trillion dollars to Ukrainian oligarchs is a bad idea? As it turns out, no they don’t. JD Vance explains. pic.twitter.com/4GCORwdGVc — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 9, 2024

وأضاف: "يضع ذلك إدارة بايدن في موقف حرج للغاية، لأنه وعد زيلينسكي بتقديم دعمكم وأموالكم وربما أطفالكم طالما استمرت الحاجة لذلك".

وقال إن الجيش الروسي يفوق الجيش الجيش الأوكراني من حيث عدد أفراده وصناعته العسكرية الهائلة.

وفي وقت سابق أكد أن الساسة الأمريكيين المعارضين لمواصلة دعم أوكرانيا يواجهون ضغوطا واتهامات بصلتهم بروسيا.

كما أدان وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على دعمها لتمويل أوكرانيا، واصفا هذه السياسة بعبادة الموت.

المصدر: نوفوستي