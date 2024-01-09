الدفاعات الجوية الروسية تحبط هجوما أوكرانيا في أجواء مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية رصدت وأحبطت هجوما أوكرانيا إرهابيا بالصواريخ وطائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

"حوالي الساعة 19:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام راجمات الصواريخ أوراغان وطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة صاروخا واحدا وطائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد الذي أطلقه نظام كييف في وقت سابق من العام الماضي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وإلزامها بالحياد واجتثاث النازية منها وتقديم المجرمين للعدالة، فضلا عن حماية السكان المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

المصدر: RT