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الصين ترسل أينشتاين إلى الفضاء لحل الألغاز! (فيديو+ صور)

الفضاء

الصين ترسل أينشتاين إلى الفضاء لحل الألغاز! (فيديو+ صور)
صورة أرشيفية
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أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها أطلقت بنجاح قمرا اصطناعيا، بحسب ما ذكرت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية.

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وأوضح التلفزيون "عند الساعة 03:30 بتوقيت بكين في التاسع من يناير 2024، أطلقت الصين بنجاح القمر الاصطناعي أينشتاين مستخدمة الصاروخ لونغ-مارتش-2سي في مركز شينتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية وقد وضع القمر في المدار المحدد بنجاح تام".

في غضون ذلك، أطلقت السلطات التايوانية نظام الإنذار الهاتفي للطوارئ في جميع أنحاء الجزيرة، وجاء في التحذير: "أطلقت الصين قمرا صناعيا طار فوق المجال الجوي الجنوبي. أيها الجمهور، يرجى الحذر على سلامتكم".

وانطلق مسبار أينشتاين من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد، على بعد حوالي 2000 كيلومتر من العاصمة التايوانية تايبيه.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن القمر الصناعي "سيرصد ظواهر عابرة غامضة في الكون تشبه وميض الألعاب النارية، بهدف الكشف عن الجوانب العنيفة وغير المعروفة للكون".

المصدر: أ ف ب

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