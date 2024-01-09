الصين ترسل أينشتاين إلى الفضاء لحل الألغاز! (فيديو+ صور)

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها أطلقت بنجاح قمرا اصطناعيا، بحسب ما ذكرت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية.

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وأوضح التلفزيون "عند الساعة 03:30 بتوقيت بكين في التاسع من يناير 2024، أطلقت الصين بنجاح القمر الاصطناعي أينشتاين مستخدمة الصاروخ لونغ-مارتش-2سي في مركز شينتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية وقد وضع القمر في المدار المحدد بنجاح تام".

في غضون ذلك، أطلقت السلطات التايوانية نظام الإنذار الهاتفي للطوارئ في جميع أنحاء الجزيرة، وجاء في التحذير: "أطلقت الصين قمرا صناعيا طار فوق المجال الجوي الجنوبي. أيها الجمهور، يرجى الحذر على سلامتكم".

وانطلق مسبار أينشتاين من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد، على بعد حوالي 2000 كيلومتر من العاصمة التايوانية تايبيه.

China on Tuesday successfully sent a new X-ray astronomical #satellite, Einstein Probe, into space via a Long March-2C carrier #rocket from the Xichang Satellite Launch Center in SW China's Sichuan.

The launch marked the 506th flight mission of the Long March series rockets. pic.twitter.com/QG51MhqlxA — People's Daily, China (@PDChina) January 9, 2024

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن القمر الصناعي "سيرصد ظواهر عابرة غامضة في الكون تشبه وميض الألعاب النارية، بهدف الكشف عن الجوانب العنيفة وغير المعروفة للكون".

🚀 Liftoff at ~07:03UTC on January 09, Long March 2C successfully launched Einstein Probe from Xichang Satellite Launch Center https://t.co/Rm6OHOdrSipic.twitter.com/ouUkWoFR8q — China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) January 9, 2024

المصدر: أ ف ب