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بكين: نعارض احتكار أقلية من البلدان للشؤون الدولية

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بكين: نعارض احتكار أقلية من البلدان للشؤون الدولية
Sputnik
علم الصين
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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي معارضة بلاده احتكار أقلية من البلدان للشؤون الدولية، داعيا لرفع جميع العقوبات أحادية الجانب وغير القانونية.

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وقال: "لا يعد العالم اليوم سلميا، ويلحق المضايقة والترهيب ضررا جديا. وتتمسك الصين باعتباها دولة كبرى مسؤولة بمبدأ العدالة وتدافع عنه. ونعارض بشدة الهيمنة وسياسة القوة، كما نعارض احتكار أقلية من البلدان للشؤون الدولية".

وشدد على أن الصين تطالب بـ"زيادة تمثيل الدول النامية في النظام الدولي وتدعو لإلغاء كل العقوبات أحادية الجانب وغير القانونية".

المصدر: نوفوستي

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