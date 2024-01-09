وانغ يي: سنواصل الدفاع عن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده ستواصل الدفاع عن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والإسهام بقسط أكبر في الحفاظ على السلام والوئام في المنطقة.

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وقال خلال ندوة حول العمل الدبلوماسي الصيني لعام 2023: "مصير الشرق الأوسط من جديد في أيدي شعوب بلدان المنطقة، والتشاور والمصالحة انتصار كبير للحوار والسلام".

وأشار إلى أن "الصين كانت دائما وسيطا نشطا وموثوقا ولم تثق بكين أبدا بالقوة العسكرية ولم تتبع أبدا مصالح جيوسياسية ولم تفرض أبدا موقفها على الآخرين".

وأضاف: "الصين تدعم دائما شعوب الشرق الأوسط في تسوية الخلافات عبر الحوار".

كما شدد على أن بلاده "ستواصل الدفاع عن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والتعاون بهدف التنمية والازدهار والإسهام بقسط أكبر في تحقيق المصالحة والسلام في المنطقة".

المصدر: نوفوستي