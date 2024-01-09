الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 4 عسكريين في معارك قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 514 منذ الـ7 من أكتوبر.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مقتل:

اللواء (احتياط) ديفيد شورتز 26 عاما، مقاتل في كتيبة الهندسة 8219 تشكيل حفتي حاش (551)، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

اللواء (احتياط) غابرييل بلوم 27 عاما، مقاتل في فريق هندسة الفرقة 36، سقط في معركة وسط قطاع غزة.

اللواء احتياط ياكير هكستر 26 عاما، مقاتل في كتيبة الهندسة 8291 تشكيل هفتي حاش (551)، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

الرقيب روي تال 19 عاما، مقاتل في الكتيبة 94 من لواء كفار، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي بلغت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 أكتوبر نحو 2438 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 1042.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" أمس الاثنين، بمقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين بجروح خطيرة بهجومين منفصلين في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 23084 قتيلا، والجرحى إلى 58926 منذ الـ7 من أكتوبر.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ95 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

المصدر: RT