صحة غزة: حصيلة ضحايا الحرب على القطاع تجاوزت 23 ألف قتيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 23084 قتيلا، والجرحى إلى 58926 منذ الـ7 من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 17 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 249 قتيلا و510 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية".

وقتل أمس الأحد الصحفيان حمزة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا بقصف استهدف سيارتهما في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد القتلى من الصحفيين إلى 109 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ94 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

المصدر: RT