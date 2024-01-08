قتلى وجرحى فلسطينيون جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي مناطق بطولكرم

سقط عدد من الفلسطينيين بين قتيل وجريح جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، منطقة اكتابا بطولكرم، ومنعت القوات الإسرائيلية طواقم الاسعاف من الوصول إلى المصابين.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن 3 قتلى على الأقل تم نقلهم إلى مستشفى طولكرم الحدودي سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي.

وتزامنا مع ذلك اقتحمت قوات إسرائيلية، بلدة قفين، شمال طولكرم.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية فإن قوة عسكرية راجلة اقتحمت البلدة، وسط إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي إطار التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية والقدس المحتلة اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في بلدتي جبل المكبر والعيسوية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات إسرائيلية اعتدت على شبان في البلدتين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.

المصدر: RT + وفا