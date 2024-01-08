إسبانيا تؤكد اعترافها بجوازات سفر كوسوفو

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الاثنين أن بلاده باتت تعترف بجوازات سفر كوسوفو، لكنها لا تزال متمسكة بعدم الاعتراف باستقلالها.

وشدد كذلك على أن إسبانيا لن تكون "البتة عائقاً أمام قيام حوار" بين بريشتينا والاتحاد الأوروبي.

ودخل نظام إعفاء يسمح لحاملي جوازات سفر كوسوفو بدخول منطقة الشنغن بدون تأشيرات، حيز التنفيذ في الأول من يناير، ما أدى إلى اعتراف مدريد بحكم الأمر الواقع بجواز سفر كوسوفو.

وقال ألباريس للصحافيين إن "إسبانيا تطبق هذا الإجراء (الإعفاء من التأشيرة) كونها عضواً في منطقة شنغن"، مضيفا أن "موقف إسبانيا لم يتغير. إسبانيا لا تزال لا تعترف بسيادة أو استقلال كوسوفو لأننا لا نعترف بإعلان الاستقلال من جانب واحد".

وإذ تمسكت بلاده بموقفها، أكد الوزير "أن إسبانيا لن تكون البتة عائقا أمام الحوار بين بلغراد وبريشتينا" و"بين بريشتينا والاتحاد الأوروبي"، موضحاً أن بلاده "تدعم" جهود بروكسل "لتعزيز هذا الحوار".

وترفض إسبانيا واليونان ورومانيا وسلوفاكيا وقبرص الاعتراف باستقلال كوسوفو عن صربيا المعلن في 2008.

المصدر: "أ ف ب"