الرئيس الصربي يؤكد أن بلاده لن تعترف باستقلال كوسوفو

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن السلطات الصربية، رغم المفاوضات مع بريشتينا، لا تنوي الاعتراف باستقلال كوسوفو ولن ندعم عضويتها في الأمم المتحدة.

وأضاف فوتشيتش في تصريح صحفي اليوم الأحد: "أكرر مرة أخرى، صربيا لا ولن تعترف باستقلال كوسوفو. ولن نوافق على أي وثائق تجبرنا على دعم عضوية كوسوفو في الأمم المتحدة أو في هياكل أخرى للأمم المتحدة".

وفي معرض حديثه عن المفاوضات مع كوسوفو بشأن تطبيع العلاقات، أكد فوتشيتش أنه مستعد دائما للوفاء بالجزء الخاص به من الاتفاقيات، مشيرا إلى أن سلطات كوسوفو غير ملتزمة بالوفاء بجزئها من الاتفاق.

المصدر: RT