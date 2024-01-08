"أكسيوس": الإمارات ترفض طلب نتنياهو دفع أجور العمال الفلسطينيين وينصحه بطلب المساعدة من زيلينسكي

ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان رفض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفع أجور العمال الفلسطينيين الممنوعين من دخول إسرائيل.

وأوضح الموقع نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف هويته، أن نتنياهو لجأ إلى محمد بن زايد قبل بضعة أسابيع وطلب المساعدة من خلال دفع أجور العمال الفلسطينيين الذين منعوا من دخول إسرائيل بعد الـ 7 من أكتوبر.

وقال المسؤول الإسرائيلي والمصدر المطلع على الأمر إن نتنياهو لجأ إلى محمد بن زايد قبل بضعة أسابيع وطلب المساعدة على نطاق واسع في ما يتعلق بالفلسطينيين.

وأضاف الموقع أن الرئيس الإماراتي رد بسخرية على طلب نتنياهو، قائلا: "اطلبوا المال من زيلينسكي".

وأشار المتحدث أن آل نهيان صدم من اعتقاد نتنياهو أنه سيكون على استعداد لدفع ثمن القرار الإسرائيلي بمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل وحرمانهم من أعمالهم.

وبحسب موقع أكسيوس، قال آل نهيان إن زيلينسكي يتلقى الكثير من الأموال من دول العالم الأوروبي "لذا يمكنه تقديم المساعدة لنتنياهو".

ومن جانبه رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والسفارة الإماراتية في واشنطن التعليق على صحة هذه الأنباء.

وكانت إسرائيل قد ألغت في الـ 10 أكتوبر الماضي جميع رخص العمل الصادرة لسكان غزة، إذ تشير التقارير المحلية، إلى أن حوالي 18.500 فلسطيني من غزة كانوا يملكون تصاريح عمل في إسرائيل، وتم على إثر ذلك إبعادهم إلى غزة على الرغم من خطورة الأوضاع في القطاع.

المصدر: أكسيوس