مايك بنس: العلاج السري لرئيس البنتاغون في المستشفى غير مقبول

وصف نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس العلاج السري لوزير الدفاع لويد أوستن بالمستشفى بأنه "غير مقبول" لأن الأمريكيين لديهم الحق في معرفة حالته الصحية.

وقال بنس لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن "قرار وزير الدفاع غير مقبول على الإطلاق. أعتقد أن الشعب الأمريكي لديه الحق في معرفة حالته الصحية".

كما اتهم بنس أوستن بالإهمال، مشيرا إلى أن الرئيس "لم يكن على علم بالأمر" وحلفاء الولايات المتحدة في حالة حرب في أوروبا الشرقية وإسرائيل.

وأضاف نائب الرئيس السابق أنه يتعين على وزير الدفاع والإدارة الأمريكية تقديم حقائق حول دخول الوزير إلى المستشفى.

ويوم أمس السبت، وجهت رابطة صحفيي البنتاغون رسالة إلى المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر عبرت فيها عن غضبها لعدم إطلاع الجمهور ووسائل الإعلام على دخول الوزير لويد أوستن إلى المستشفى.

وذكرت شبكة "إن بي سي" يوم السبت، أن أوستن يتلقى علاجا مكثفا منذ 4 أيام في المستشفى، وسلم نائبته كاثلين هيكس مهامه خلال هذه الفترة.

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، البنتاغون لم يخبر البيت الأبيض، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك ساليفان، بالوضع الصحي لوزير الدفاع وبشأن دخوله إلى المستشفى إلا بعد مرور 3 أيام.

وفي أول تصريح له منذ دخوله إلى المستشفى، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه يتعافى ويتوقع أن يعود إلى البنتاغون قريبا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع لويد أوستن دخل المستشفى يوم الاثنين بسبب مضاعفات ناجمة عن إجراء طبي روتيني، وهو يتعافى ويتوقع أن يتمكن من العودة إلى العمل يوم السبت.

المصدر: RT