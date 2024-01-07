استخباراتي أمريكي سابق يرد على برلمانيين ألمان دعوا لقصف روسيا

قال المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن البرلمانيين الألمان الذين دعوا إلى شن ضربات صاروخية على روسيا يجب أن يخضعوا لاختبارات الاضطرابات العقلية.

وأضاف في حديث بثته قناة "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب"، إن البرلمانيين الألمان الذين دعوا إلى شن ضربات صاروخية على روسيا "يحتاجون إلى الجلوس والتفكير، وحساب مدى تكلفة مثل هذا القرار ... هؤلاء الأشخاص يقولون شيئا ما. وما يقولونه منفصل تماما عن الواقع، ويدعو للشك فيما إذا كان لديهم أي تصور سليم أو ربما هم مرضى عقليا؟".

وأوضح لاري جونسون أن هؤلاء الأشخاص لا يساهمون إلا في تصعيد الصراع المسلح وجذب أوروبا بأكملها إليه.

وفي وقت سابق، دعا نواب في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، ماري أغنيس ستراك زيمرمان (الحزب الديمقراطي الحر)، وسارة ناني (حزب الخضر)، ورودريش كيسفيتر (الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، المستشار الألماني أولاف شولتس إلى نقل صواريخ "توروس كروز" إلى كييف.

كما أعلن عدد منهم صراحة عن ضرورة توجيه ضربة لروسيا.

وفي أكتوبر الماضي قال المستشار الألماني إن بلاده بحاجة إلى تجنب التصعيد، وبالتالي لا تنظر حاليا في مسألة توريد صواريخ "توروس" البعيدة المدى إلى كييف.

وكانت موسكو قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وقالت القيادة الروسية إن الدول الغربية تقترب من الانخراط في الصراع الأوكراني بشكل مباشر.

وأكدت موسكو على أن ضخ الأسلحة في أوكرانيا لن يسهم في إطلاق مفاوضات سلام ويؤدي فقط إلى إطالة مدة الحرب ومزيد من تدمير أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي