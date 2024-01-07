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الجيش الأوكراني يستهدف مشفى ومناطق مدنية في دونيتسك الليلة الماضية (صور)

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الجيش الأوكراني يستهدف مشفى ومناطق مدنية في دونيتسك الليلة الماضية (صور)
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أعلن عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين أن القوات الأوكرانية قصفت عدة مناطق في المدينة بينها مستشفى دونيتسك ليلة عيد الميلاد الأرثوذكسي.

وقال كوليمزين: "الأوكرانيون قصفوا مدينة دونيتسك ثلاث مرات".

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وأضاف: "استهدف القصف أحياء بودينوفسكي وكويبيشيفسكي ولينينسكي وبيتروفسكي بقذائف عيار 155 مم وأربعة صواريخ MLRS، كما أسقطوا متفجرات من طائرة بدون طيار في حي لينينسكي بمحيط المستشفى رقم 6، حيث أصيب ثلاثة مرضى كانوا في المشفى الذي تعرض لأضرار مادية جسيمة".

المصدر: RT

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