بوتين يهنئ المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد وفقا للتقويم الشرقي

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين المسيحيين الأرثوذكس وكافة مواطني روسيا بعيد الميلاد، متمنيا لهم السعادة والسلام والنجاح.

وجاء في التهنئة: "عيد الميلاد أحد الأعياد المسيحية المحببة على القلوب، ويجمع الملايين على المُثل الأخلاقية والخير والرحمة والعدالة. لهذه القيم الراسخة دور خاص في تاريخ بلادنا، وتعزز مجتمعنا روحيا ومعنويا على مر القرون".

وأضاف بوتين: "من الأهمية بمكان تقديم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وغيرها من الطوائف المسيحية في روسيا مساهمة ملهمة في الحفاظ على تراثنا التاريخي والثقافي الغني وتعزيز مؤسسة الأسرة. جهود الهيئات الدينية لدعم أبطالنا في العملية العسكرية ومدّ يد العون لأهالي دونباس، تستحق كل الاحترام".

وتمنى الرئيس بوتين للمسيحيين الأرثوذكس وكافة مواطني روسيا المحتفلين بعيد ميلاد السيد المسيح السعادة والسلام والنجاح.

المصدر: RT