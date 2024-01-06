فيدان: ننتظر إنهاء عملية شراء طائرات "إف-16" وبرلماننا ينظر في طلب السويد لحلف "الناتو"
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إسطنبول، أن أنقرة تنتظر استكمال واشنطن عملية بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "تاس": "قيل لبلينكن أننا (تركيا) ننتظر الانتهاء من عملية شراء طائرات إف-16".
وأكد وزير الخارجية التركي، أن القرار النهائي بشأن عضوية السويد في "الناتو" سيتم اتخاذه من قبل البرلمان التركي، الذي يدرس حاليا بروتوكول التصديق.
وقال فيدان: "القرار النهائي بشأن العملية المتعلقة بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي يعود إلى برلماننا".
وسبق أن قال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، إن حصول تركيا على مقاتلات "إف-16" سيجعلها قادرة على تحديث قدراتها العسكرية وتعزيز إمكاناتها العملياتية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ومن جانبه أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أي تغيير في توريد طائرات "إف-16" سيؤثر على نتيجة النظر في طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وقد تفاوضت أنقرة وواشنطن على بيع الثانية للأولى 40 طائرة جديدة من طراز "F-16" و79 مجموعة تحديث، لكن العملية تنتظر موافقة الكونغرس الأمريكي.
واعترض بعض أعضاء الكونغرس على البيع، وربطوا موافقتهم بتصديق أنقرة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
المصدر: RT