البنتاغون: شراء تركيا لطائرات "إف-16" سيعزز تعاونها عملياتياً مع الناتو

قال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، إن حصول تركيا على مقاتلات "إف-16" سيجعلها قادرة على تحديث قدراتها العسكرية وتعزيز إمكاناتها العملياتية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف رايدر في تصريحاته لصحيفة "حريت" التركية، أن تعزيز أنقرة لإمكاناتها العملياتية مع حلف شمال الأطلسي سيسمح لقوات التحالف بالوصول إلى المناطق الرئيسية لدعم العمليات في الظروف المستقرة، فضلا عن حالات الطوارئ.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التغييرات في توريد طائرات "إف-16" ستؤثر على النظر في طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

المصدر: وكالات