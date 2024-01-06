الدفاعات الجوية الروسية تسقط هدفا جويا اقترب من مقاطعة بيلغورود

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت هدفا جويا اقتراب من المجال الجوي للمقاطعة دون وقوع إصابات أو دمار.

وكتب على قناته في "تلغرام": "في مقاطعة بيلغورود، أسقطت منظومة الدفاع الجوي هدفا جويا عند اقترابها من المدينة"، مضيفا أنه بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو دمار.

وبحسب حاكم المقاطعة، تقوم الخدمات العملياتية بتوضيح المعلومات حول العواقب على الأرض.

وكان الجيش الأوكراني قصف وسط بيلغورود ظهر يوم السبت الماضي، وقال غلادكوف إن الهجوم أسفر عن مقتل 24 شخصا وإصابة 108. ورصدت أضرار مختلفة في 37 عمارة سكنية، و453 شقة، و3 منازل خاصة، و7 مرافق اجتماعية.

بدورها، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة بيلغورود بقذائف عنقودية من راجمات الصواريخ "أولخا"، وبقذائف تشيكية من طراز Vampire. واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية معظم الأهداف المعادية، لكن ومع ذلك سقطت عدة قذائف وصواريخ على المدينة.

وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذا الهجوم الإرهابي: "الدم يغلي في عروقنا" بسبب هذه الضربة التي نفذتها قوات كييف على بيلغورود، لكن روسيا لن تستهدف السكان المدنيين في أوكرانيا ردا على ذلك، وأضاف: "لن تمر أي جريمة، مثل الهجوم على بيلغورود، دون عقاب".

المصدر: RT