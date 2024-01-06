بايدن ينتقد ترامب ويقول إن الأخير منبهر بشخصية الرئيس بوتين

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، واعتبر أن الأخير معجب بشخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وانتقد بايدن الرئيس السابق بشدة خلال خطاب ألقاه في ولاية بنسلفانيا يوم الجمعة.

وأشار، على وجه الخصوص، إلى أن ترامب شبه رسائل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بـ "رسائل الحب".

ووفقا لبايدن، يمكن للجيش الأمريكي أن يعتبر ذلك هجوما يمس من معنوياته ومكانته، وأضاف الرئيس الأمريكي: "هل بإمكانكم أن تصدقوا أن الرئيس سيقول شيئا من هذا القبيل؟ أي أن يصرح بإعجابه ببوتين؟".

ويتزامن خطاب بايدن في بنسلفانيا مع الذكرى السنوية المقبلة لاقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021.

وفي نهاية ديسمبر 2023، قال بايدن، في حفل استقبال في ماريلاند تم تنظيمه لجمع الأموال للحملة الانتخابية، إن "هناك الكثير من الاتفاق بين موسكو ومار لاغو (عقار ترامب في فلوريدا)".

وفي 6 يناير سنة 2021، اقتحم أنصار ترامب الجمهوري، الذي كان رئيسا آنذاك، مبنى الكونغرس لمنع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020 في البلاد، وفاز بها الديمقراطي بايدن.

وأثناء أعمال الشغب داخل المبنى، أطلقت الشرطة النار على أحد المتظاهرين وقتلته، كما توفي ضابط في شرطة الكابيتول بعد الاشتباكات.

المصدر: تاس