بيلد: إرهابيو داعش يصلون إلى ألمانيا تحت ستار لاجئين أوكرانيين

اعتقلت أجهزة الأمن الألمانية مؤخرا العديد من المتشددين من طاجيكستان الذين كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية على الأراضي الألمانية.

وذكرت صحيفة "بيلد" نقلا عن الأجهزة الأمنية، أن الإرهابيين المحتملين من آسيا الوسطى غالبا ما يتظاهرون بأنهم لاجئون من أوكرانيا، مما يسهل عليهم دخول البلاد.

وأشارت الصحفية إلى أن المواطنين المحتجزين من طاجيكستان غالبا ما يرتبطون بتنظيم "داعش" في خراسان، وهو فرع من "داعش"، وقد حاولوا تنفيذ هجمات 3 مرات في ألمانيا.

وكثيرا ما يتظاهر عناصر متشددون بأنهم لاجئون من أوكرانيا، ويستخدمون وثائق مزورة، ويخبرون الأجهزة الأمنية قصصا وهمية عن التعذيب والاضطهاد.

وتشير الصحيفة إلى أنه في ألمانيا يمكنهم بسهولة الحصول على تصريح إقامة بعد ذلك، ويتم قبولهم "بدون شيكات تثبت".

وأوضحت الصحيفة أن المشكلة الأخرى هي أن المتطرفين من طاجيكستان يصلون عبر أوكرانيا، حيث يمكنهم بسهولة الوصول إلى الأسلحة والمتفجرات، وخاصة القنابل اليدوية وقاذفات القنابل اليدوية.

وفي 31 ديسمبر الماضي، تم اعتقال 3 أشخاص في ألمانيا للاشتباه في قيامهم بالتحضير لهجوم إرهابي.

المصدر: تاس