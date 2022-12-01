سياسي ألماني: توافد اللاجئين الأوكرانيين يجعلنا نقترب من نقطة حرجة

حذر السياسي الألماني فريدريك بول زعيم مجموعة "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في المجلس البلدي، من أن العدد المتزايد من اللاجئين الأوكرانيين يجعل المجتمع الألماني يقترب من "نقطة حرجة".

وقال فريدريك بول في مقال نشرته صحيفة "دي فيلت"، إن البلديات في ألمانيا باتت تواجه "مشاكل كبيرة" بسبب العدد الكبير من الأوكرانيين، فضلا عن تدفق الناس من البلدان الأخرى.

وأوضح أن هذه الإشكالات تضاف إلى التضخم وأزمة الطاقة.

وحذر السياسي الألماني من أن "المزاج العام (في المجتمع الألماني) بات منزعجا"، مشيرا إلى أن البلاد تعيش حالة من الغليان.

وقال إن الشتاء "القاسي" في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى وصول "عشرات، إن لم يكن مئات الآلاف" من اللاجئين، مع وجود العديد من البلديات التي تأوي بالفعل عددا أكبر من المهاجرين مقارنة بأزمة عام 2015.

وأوضح أن السكان في ألمانيا منزعجون من العديد من الإشكالات التي ظهرت مؤخرا بسبب تزايد عدد اللاجئين، مثل إغلاق قاعات الرياضة، لاستيعاب الوافدين إلى البلاد، وكل ذلك يمكن أن يصبح مشكلة "أسرع بكثير مما يعتقده الكثير من الناس".

كذلك انتقد سياسة قبول اللاجئين على أساس الجنسية والقومية، مشيرا أنه لا يمكن قبول اللاجئين على هذا الأساس "نعم للأوكرانيين ولا للعراقيين والأريتريين".

المصدر: نوفوستي