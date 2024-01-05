الدفاعات الروسية تدمّر صاروخا أوكرانيّا مضادا للسفن في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير صاروخ أوكراني مضاد للسفن من طراز "نبتون" شمال غربي البحر الأسود.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن القوات الروسية دمرت خلال الأسبوع الماضي 8 صواريخ Storm Shadow بريطانية و14 صاروخا تكتيكيا "توتشكا-أو" و3 صواريخ "أس-200" سوفيتية وروسية، و107 صواريخ "هيمارس" أمريكية و"أولخا" سوفيتية وVampire تشيكية، و3 صواريخ مضادة للرادار، و253 مسيرة.

ويزن صاروخ "أر-360" "نبتون" 870 كغ ويمكنه حمل رأس حربي وزنه 150 كغ.

ويصل مداه إلى 280 كم وسرعته 900 كم في الساعة. ويمكن لمنظومة "نيبتون" إطلاق 24 صاروخا في آن واحد.

المصدر: نوفوستي