 
مباشر

الدفاعات الروسية تدمّر صاروخا أوكرانيّا مضادا للسفن في البحر الأسود

أخبار العالم

الدفاعات الروسية تدمّر صاروخا أوكرانيّا مضادا للسفن في البحر الأسود
Globallookpress
البحر الأسود
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wq9j

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير صاروخ أوكراني مضاد للسفن من طراز "نبتون" شمال غربي البحر الأسود.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية تعلن التصدي لهجوم أوكراني في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود
الدفاع الروسية تعلن التصدي لهجوم أوكراني في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن القوات الروسية دمرت خلال الأسبوع الماضي 8 صواريخ Storm Shadow بريطانية و14 صاروخا تكتيكيا "توتشكا-أو" و3 صواريخ "أس-200" سوفيتية وروسية، و107 صواريخ "هيمارس" أمريكية و"أولخا" سوفيتية وVampire  تشيكية، و3 صواريخ مضادة للرادار، و253 مسيرة.

ويزن صاروخ "أر-360" "نبتون" 870 كغ ويمكنه حمل رأس حربي وزنه 150 كغ.

ويصل مداه إلى 280 كم وسرعته 900 كم في الساعة. ويمكن لمنظومة "نيبتون" إطلاق 24 صاروخا في آن واحد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا