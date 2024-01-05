كشف رجل أوكراني متخلّف عن الخدمة العسكرية ومتوار في فرنسا عن تعرضه لتهديدات بالقتل يتلقاها من أوكرانيا لامتناعه عن الالتحاق بالخدمة، بعد استنفاد نظام كييف مجنديه على الجبهات.

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ونقلت قناة "فرانس 2" التلفزيونية عن مواطن أوكراني يدعى أندريه تمكن من الفرار من أوكرانيا، أن هروبه من أوكرانيا استغرق 36 ساعة وكان مضطرا للسباحة عبر نهر دنيستر.

ورفض الكشف عن مكان وجوده خوفا من العثور عليه، وقال: "أواجه تهديدات بالقتل، يقولون إذا عدت إلى أوكرانيا سنجدك ونقتلك، أنت على القائمة"، مشيرا إلى أنه يريد الانتصار في هذا النزاع "عن بعد".

وأشارت القناة إلى أنه مع افتقار أوكرانيا بشكل متزايد إلى الأفراد على الجبهة، تصبح ضغوط مكاتب التسجيل والتجنيد الأوكرانية "قاسية" أكثر فأكثر، حيث يتعرض الرجال في سن الخدمة لعمليات خطف وسوق قسرية.

وتابعت أن "أوكرانيا تعاني من نقص حاد في الرجال الجاهزين للقتال، مما أدى إلى انقسام المجتمع الأوكراني إلى معسكرين ممن يؤيد جعل الخدمة تعاقدية، ومن يصرون على استمرار التعبئة وسوق الجميع إلى الخدمة".

وذكرت القناة أن حرس الحدود الأوكرانيين يقبضون على المتهربين من الخدمة، كما تشن شعب التجنيد مداهمات لمنازل المطلوبين.

المصدر: نوفوستي