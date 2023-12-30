سلطات أوكرانيا تهدد منتهكي حظر التجول ليلة رأس السنة بتجنيدهم في الجيش

سيتم إرسال الأوكرانيين الذين ينتهكون حظر التجول في ليلة رأس السنة الجديدة إلى أقسام شرطة المقاطعات، ومن هناك إلى شعب التجنيد التي تبدي اهتمامها بمثل هؤلاء الأشخاص.

أعلن ذلك نائب رئيس قسم النشاط الوقائي بالشرطة الأوكرانية أناتولي سيريدينسكي، وقال: "ستقوم الشرطة بتحديد السبب الذي دفع المواطن المذكور لانتهاك حظر التجول بشكل متعمد. كما أن مراكز وشعب التجنيد الإقليمية تبدي الاهتمام الكبير بهؤلاء الأشخاص".

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ويشار إلى أنه تم إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022 وتم تمديدها عدة مرات منذ ذلك الحين.

وواجهت السلطات في كييف صعوبات عديدة تتعلق بالتجنيد العسكري. وفي 25 ديسمبر، تم تقديم مشروع قانون بشأن قواعد التعبئة الجديدة إلى البرلمان الأوكراني.

وتنص القواعد الجديدة، على إلغاء بعض التسهيلات المرتبطة بالحالة الصحية، التي كانت تسمح بإعفاء المواطن صحيا من الخدمة العسكرية، وتشديد قواعد الاستدعاء للخدمة العسكرية أثناء التعبئة.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، عن تأييده لمشروع قانون التعبئة، الذي لا يستثني تجنيد الطلاب وكذلك لا يعفي الأشخاص بسبب رعايتهم لأشخاص ذوي إعاقة من الخدمة العسكرية.

المصدر: تاس