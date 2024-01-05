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إعلان التأهب الجوي ووقف وسائل النقل العام في سيفاستوبل في القرم بروسيا

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إعلان التأهب الجوي ووقف وسائل النقل العام في سيفاستوبل في القرم بروسيا
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أعلن حاكم مدينة سيفاستوبل ميخائيل رازفوجايف حالة التأهب من غارة جوية على سيفاستوبل في القرم الروسية.

وقال أنه تم إعلان حالة التأهب عند الساعة 11:18 بتوقيت موسكو.

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كما تم إيقاف وسائل النقل العام البرية والبحرية وحظر حركة المرور عبر جسر القرم.

ونفذت القوات الأوكرانية أمس هجوما صاروخيا على مدينة سيفاستوبول، وهو الهجوم الذي وصفه رازفوزاييف بأنه الأضخم في الآونة الأخيرة. حيث تصدت الدفاعات الروسية للهجوم وأسقطت 10 صواريخ في أجواء القرم.

المصدر: نوفوستي

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