مقاطعة بيلغورود: 74 مصابا يخضعون للعلاج جراء القصف الأوكراني

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف أن 74 جريحا يخضعون للعلاج من الإصابات التي تعرضوا لها جراء قصف قوات كييف للمقاطعة مؤخرا.

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وكتب غلادكوف على "تلغرام": "74 جريحا في مستشفيات موسكو ومقاطعة بيلغورود، ولا يزال 20 جريحا في العناية المركزة في موسكو".

وأشار إلى أن أحد المصابين خضع لعمل جراحي وتمت إزالة شظية من كتفه وأن القصف أسفر عن تحطم النوافذ في مبنى سكني وإصابة 30 سيارة.

المصدر: تاس