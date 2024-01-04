الولايات المتحدة.. تأجيل محاكمة المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي

تم تأجيل محاكمة المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي مؤلف "آيات شيطانية" بسبب مذكراته التي من المقرر أن تصدر حول الهجوم الذي تعرض له في أغسطس 2022 في نيويورك.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن قاضي مقاطعة نيويورك انحاز إلى جانب محامي الدفاع عن المتهم هادي مطر، الذي قال إنه يحق لمطر بموجب القانون الاطلاع على مخطوطة مذكرات رشدي المقبلة، "السكين: تأملات بعد محاولة قتل"، وأي مواد ذات صلة قبل مثوله للمحاكمة.

وأضافت الوكالة أن محامي مطر، المحامي العام في مقاطعة تشاتوكوا، نيد بارون، أشار إلى أن البيانات المكتوبة أو المسجلة من الشهود فيما يتعلق بالهجوم تندرج ضمن فئة الأدلة المحتملة ويجب أن تكون متاحة قبل المثول للمحاكمة.

ويأتي القرار، الذي يتيح لفريق الدفاع الوقت الحصول المخطوطات، قبل أقل من أسبوع من بدء اختيار هيئة المحلفين في 8 يناير.

ومطر، الذي كان يعيش في فيرفيو بولاية نيوجيرسي، متهم بمهاجمة رشدي وطعنه على خشبة المسرح عام 2022 بينما كان المؤلف يستعد لإلقاء محاضرة في نيويورك. ويزعم الادعاء أن مطر طعن المؤلف أكثر من اثنتي عشرة مرة، وأدى إلى إصابة عين رشدي اليمنى بالعمى وألحق أضرارا في يده اليسرى.

وأعلن رشدي (75 عاما) في أكتوبر من العام الماضي أنه سينشر مذكراته حول الهجوم.

ومن المتوقع أن يصدر الكتاب في أبريل من هذا العام.

وقال المدعي العام إنه طلب نسخة من مخطوطة الكتاب أثناء عملية الاكتشاف القانوني العام الماضي، لكن ممثلي رشدي رفضوا ذلك على أساس حقوق الملكية الفكرية، مؤكدين أن الكتاب ليس له أهمية كبيرة في المحاكمة.

المصدر: AP