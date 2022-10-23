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سلمان رشدي صاحب "آيات شيطانية" يفقد إحدى عينيه ويصاب بشلل في يده

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سلمان رشدي صاحب
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سلمان رشدي الكاتب البريطاني الهندي الأصل مؤلف رواية "آيات شيطانية"
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أعلن أندرو ويلي، مدير أعمال الكاتب سلمان رشدي، أنه فقد عينه والقدرة على تحريك إحدى يديه جراء الاعتداء الذي تعرض له في ولاية نيويورك في أغسطس الماضي.

وأوضح ويلي، لصحيفة "إلـ باييس" الإسبانية، أن رشدي تعرض لثلاثة إصابات خطيرة في الرقبة، و15 إصابة في الصدر والجذع خلال الهجوم الذي أفقده إحدى عينيه، وأصاب إحدى يديه بالشلل.

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يذكر أن رشدي البالغ 75 عاما، قضى منها 33 عاما مختبئا، بعد إصدار آية الله الخميني فتوى بقتله عام 1989، بعد نشره رواية "آيات شيطانية" التي أثارت مشاعر المسلمين في العالم، ما دفع الشاب الأمريكي ذا الأصول اللبنانية هادي مطر والبالغ 24 عاما لمهاجمته خلال استعداده لإلقاء محاضرة في نيويورك في الـ12 من أغسطس الماضي.

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ونقل رشدي إلى مستشفى بنسلفانيا لتلقي العلاج، حيث أخضع للتنفس الصناعي.

ولم يفصح ويلي عن أي تفاصيل إضافية حول مكان رشيدي، لكنه أكد أن لا خطر على حياته.

المصدر: أب

 

 

 

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