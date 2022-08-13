ضجة كبيرة بعد طعن الكاتب سلمان رشدي.. ما الذي قاله سابقا عن حياته واختبائه؟

أثار الهجوم على سلمان رشدي، الكاتب البريطاني هندي الأصل، مؤلف رواية "آيات شيطانية" التي تلقى تهديدات بالقتل بسببها منذ عقود، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر خبر تعرض الكاتب سلمان رشدي، لحادث طعن في العنق خلال مؤتمر بغرب ولاية نيويورك، أمس الجمعة، بشكل كبير في مواقع التواصل، مع استذكار فتوى مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران آية الله روح الله الخميني، بهدر دم رشدي، حيث تنوعت الآراء بخصوص هذا الحادث.

أكثر من 15 طعنة إحداها في العنق تلقاها اليوم الروائي البريطاني الهندي سلمان رشدي، أتت هذه الطعنات بينما كان الرجل على يستعد لإلقاء كلمته في إحدى المحافل الأدبية كثيفة الحضور بـ نيويورك، هذه الطعنات؛ على ما يبدو هي ثأر قديم مؤجل حان الآن وقت أدائه.. pic.twitter.com/pRi7Wm9GZf — ماجد الماجد (@majed_i) August 12, 2022

🔴 منذ أعوام قرأت رواية "آيات شيطانية" لسلمان رشدي"، لم تجذبني وبالكاد أنهيت قرائتها.

الضجة التي تلت إصدارها ببساطة كانت بسبب رد فعل الغاضبين على حبكتها مما ساهم في نجاح العمل مالياً وإنتشاره وترجمته على نطاق واسع.

لو كان خصوم رشدي قد سكتوا وتجاوزوا لكان أفضل لهم.#امريكا٣٦٠pic.twitter.com/pl76LPejVv — ‏🇺🇸🇮🇹🇸🇦 ياسر الغسلان | YASSER ALGHASLAN (@alghaslan) August 12, 2022

🚨#عاجل/طعن #سلمان_رشدي البريطاني من أصل هندي-مؤلف رواية #آيات_شيطانية-#SalmanRushdie

Satanic Verses-كان أصدر الخميني فتوى بهدر دمه عام 1989-لروايته لاحتوائها كفر وإساءتها ل #الإسلام-

واحتج رشدي بأنه سئم العيش متخفياً وليس نادم على روايته.

شهر الخميني كاتب مغمور ورواية بلا قيمة pic.twitter.com/9HJ5ERs8CL — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) August 12, 2022

وفي مقابلة قديمة مع شبكة "CNN"، كان سلمان رشدي قد أشار إلى أن "أكثر ما تسبب بتعاسته خلال السنوات الماضية، هو الأمور المعتادة والواضحة، منها 10 سنوات من الصمت، وصعبة بسبب مهاجمتته ومهاجمة عمله وروايته"، مضيفا: "أنا متفاجئ أنني في حال جيدة، نعم كانت (السنوات الماضية) صعبة جدا، ولكن في بعض الأحيان تتعلم أمورا عن نفسك عندما تضع في موقف بغاية التوتر، وتتعلم إن كنت قادرا على التعامل معها أو لا".

Police in western New York are investigating an attack on author Salman Rushdie, who was preparing to speak at an event when someone rushed up and stabbed him in the neck. His agent later said he has been placed on a ventilator and will likely lose an eye.#SalmanRushdiepic.twitter.com/o1pQWk2n74 — INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) August 13, 2022

وتعليقا على اختبائه لمدة طويلة، أوضح رشدي قائلا: "كنت قلقا دوما من هذا المصطلح لأن الحراسة المشددة يمكن ملاحظتها بصورة لا تصدق.. لأن هناك جيشا صغيرا يحيط بك وهذا يدفعك للشعور بأن ما يحدث معاكس تماما للاختباء".

Author Salman Rushdie attacked in New York, taken to hospital via helicopter #SalmanRushdie#SalmanRushdieAttackedpic.twitter.com/pLhUQmV5DM — Transcontinental Times (@Transctimes) August 12, 2022

وفي مطلع رده على سؤال: ما الذي تعلمه؟"، أجاب رشدي: "تعلمت ربما أنني أقوى مما اعتقد، ما اعتقدت أن بإمكاني دعم نفسي للنجاة من تلك التجربة، ولكنني فعلت ذلك، واعتقد أن ما يحصل هو أنك تتعلم التقدير أكثر تقدير الأشياء أكثر مما كنت في السابق، مثل فن الأدب وحرية التعبير وحق قول أمور لا تعجب أناسا آخرين"، متابعا: "نعم، ربما كان العقد الأخير غير سار، ولكنها كانت معركة صحيحة، معركة حول أكثر الأمور التي أؤمن بها ضد تلك التي لست معجبا بها، وهي التعصب الأعمى والفاشية والرقابة، وعليه نعم خرجت من ذلك أوضحا نوعا ما".

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المصدر: RT + "سي إن إن"