من هو هادي مطر المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي في نيويورك؟

تبحث الشرطة الأمريكية عن المزيد من المعلومات حول هادي مطر، المتهم بطعن سلمان رشدي، الكاتب البريطاني هندي الأصل، مؤلف رواية "آيات شيطانية" التي تلقى تهديدات بالقتل بسببها منذ عقود.

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والمشتبه به، هادي مطر (24 عاما)، من مواليد كاليفورنيا، لكنه انتقل مؤخرا إلى نيوجيرسي، وفق ما نقلت "nbcnewyork" عن مصادر إنفاذ القانون المطلعة على التحقيق.

وكان آخر عنوان لهادي مطر في فايرفيو، إحدى مقاطعات مقاطعة بيرغن عبر نهر هدسون من مانهاتن، وشوهد مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي وهم يدخلون منزل مطر مساء الجمعة.

Police in western New York are investigating an attack on author Salman Rushdie, who was preparing to speak at an event when someone rushed up and stabbed him in the neck. His agent later said he has been placed on a ventilator and will likely lose an eye.#SalmanRushdiepic.twitter.com/o1pQWk2n74 — INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) August 13, 2022

هذا وقالت مصادر إن مطر يحمل رخصة قيادة مزورة من ولاية نيو جيرسي.

وأفاد الرائد في شرطة الولاية، يوجين ستانيشوسكي، بأن الدافع وراء الطعن غير واضح، في حين أظهرت مراجعة أولية لجهات إنفاذ القانون لحسابات مطر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه متعاطف مع "التطرف الشيعي" وقضايا الحرس الثوري الإسلامي، حسبما قال مسؤول تنفيذي على علم مباشر بالتحقيق لشبكة "NBC News".

وأوضح المسؤول أنه "لا توجد روابط محددة لمطر مع الحرس الثوري الإيراني لكن التقييم الأولي يشير إلى أنه متعاطف مع جماعة الحكومة الإيرانية".

Author Salman Rushdie attacked in New York, taken to hospital via helicopter #SalmanRushdie#SalmanRushdieAttackedpic.twitter.com/pLhUQmV5DM — Transcontinental Times (@Transctimes) August 12, 2022

وقالت الشاهدة على الحادث، كاثلين جونز، إن "المهاجم كان يرتدي ثيابا سوداء وقناعا أسود"، مضيفة: "اعتقدنا أنه ربما كان جزءا من حيلة لإظهار أنه لا يزال هناك الكثير من الجدل حول هذا المؤلف، لكن اتضح في بضع ثوان أنه لم يكن كذلك"، على حد قولها.

The man suspected of stabbing Salman Rushdie is named Hadi Matar but he was carrying this fake driver license at the time of his arrest.https://t.co/KoY2h4RI8Epic.twitter.com/zstDVDJnm3 — Fox3 Now (@fox3news) August 12, 2022

المصدر: "nbcnewyork"