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بلاغات كاذبة بوجود قنابل تعيق عمل المشرعين في الولايات المتحدة

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بلاغات كاذبة بوجود قنابل تعيق عمل المشرعين في الولايات المتحدة
Globallookpress Kyle Mazza
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تحدثت وسائل إعلام محلية عن إجلاء مشرعين في 5 ولايات أمريكية بسبب سلسلة تهديدات بقنابل مزروعة في مباني الكونغرس، ولم يتم تأكيد هذه التهديدات.

وكتبت صحيفة Hartford Courant أن أعضاء الكونغرس المحليين يتلقون رسائل تهديد بالبريد الإلكتروني بأعداد كبيرة حول متفجرات مزروعة في مباني الكونغرس المحلية.

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وتصل رسائل التهديد بشكل خاص لأعضاء الكونغرس في ولاية كونيتيكت، حيث تم إخلاء مبنى الكونغرس المحلي في هارتفورد بسبب ذلك. وخلال التفتيش الذي أجراه عناصر الأمن، لم يتم العثور على أي شيء مريب، ناهيك عن المتفجرات. واستأنف الكونغرس أعماله.

وتم إبلاغ الصحيفة بوقوع حوادث مماثلة من ولايات كنتاكي وميسيسيبي وميشيغان وجورجيا وفي جميع الحالات لم يتم تأكيد التهديد.

المصدر: نوفوستي

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