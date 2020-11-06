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الولايات المتحدة.. إخلاء محيط مركز للتصويت في فيلاديلفيا بعد إنذار بوجود قنبلة

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الولايات المتحدة.. إخلاء محيط مركز للتصويت في فيلاديلفيا بعد إنذار بوجود قنبلة
AFP SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images
شرطة فيلاديلفيا
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن عمليات إخلاء تجرى حاليا أمام أحد مراكز فرز الأصوات في مدينة فيلاديلفيا، بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة.

وقالت الشرطة إن رجال الأمن في مركز التسوق "فاشن ديستريكت" تلقوا اتصالين من شخص واحد ادعى أن قنبلة ستنفجر.

ويقع "فاشن ديستريكت" بالقرب من مركز مؤتمرات يجري فيه حاليا فرز الأصوات.

وأكد رجال الأمن في وقت لاحق أنه لم يتم العثور على أي قنبلة بعد مسح مركز التسوق والاستعانة بالكلاب المدربة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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