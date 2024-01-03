الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شركة Alrosa

أدرج الاتحاد الأوروبي أكبر شركة روسية لإنتاج الألماس "ألروسا" ومديرها العام بافيل مارينيتشيف على قائمة العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

وتم نشر القرار الخاص بذلك، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

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وتزعم الوثيقة الأوروبية، بأن شركة ألروسا تنتمي إلى قطاع اقتصادي يوفر "مصدر دخل كبير" للحكومة الروسية، التي وكما تزعم الوثيقة تتحمل مسؤولية "ضم شبه جزيرة القرم وزعزعة استقرار أوكرانيا".

ويرى الاتحاد الأوروبية، أن مارينيتشيف، في منصبه الحالي، "يقدم الدعم المالي" للحكومة الروسية.

في ديسمبر الماضي، أعلنت دول مجموعة السبع فرض حظر على الألماس الروسي اعتبارا من الأول من يناير، تليها قيود تدريجية على الواردات غير المباشرة من الأحجار الكريمة الروسية اعتبارا من الأول من مارس تقريبا. وسيتم تقديم نظام جديد لتتبع أصل الأحجار الكريمة في سبتمبر.

المصدر: نوفوستي