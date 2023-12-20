وسائل إعلام: الهند تدعو مجموعة السبع إلى تأجيل الحظر على واردات الألماس من روسيا

حثت الهند دول مجموعة السبع على تأجيل الحظر المقترح فرضه على الألماس الروسي وذلك لأن "قواعد وآلية تتبع منشأ الأحجار الكريمة" لا تزال غير واضحة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها: إن "الجدول الزمني لبدء القيود على الواردات غير المباشرة من روسيا خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر غير عملية وغير مواتية، لأن القواعد المتعلقة بكيفية تتبع منشأ الأحجار الكريمة ليست واضحة بعد".

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ولفتت المصادر إلى أن الهند أعربت أيضا عن تحفظاتها بشأن نظام "التحقق وإصدار الشهادات القائمة على تتبع المنشأ" الجديد لمجموعة السبع، والذي قد يتطلب تبادل بيانات الشركات الهندية، الأمر الذي قد يكون حساسا لبعض الشركات وعدم رغبتها مشاركة مثل هذه المعلومات".

وأعلنت دول مجموعة السبع في وقت سابق من الشهر الجاري فرض حظر على الألماس الروسي اعتبارا من الأول من يناير، تليها قيود تدريجية على الواردات غير المباشرة من الأحجار الكريمة الروسية اعتبارا من الأول من مارس تقريبا. وسيتم تقديم نظام جديد لتتبع أصل الأحجار الكريمة في سبتمبر.

ويقول مسؤولون في الصناعة إن الحظر المقترح سيؤثر على سلسلة توريد الألماس.

المصدر: نوفوستي