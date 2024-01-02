حريق في مبنى سكني بعد انفجارات غامضة في عاصمة ليتوانيا (صور)

اشتعلت النيران في مبنى سكني في فيلنيوس بعد عدة انفجارات غامضة، ونقل 4 مصابين إلى المستشفى، حسبما نقلت بوابة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية اليوم الثلاثاء عن إدارة الإطفاء والإنقاذ.

ووفقا لأحدث المعلومات، فإن النيران نشبت بأربع شقق في مبنى سكني متعدد الشقق يضم خمسة طوابق، وقال سكان المبنى إنهم سمعوا دوي انفجار أو انفجارين قبل الحريق.

وأفادت "الإطفاء والإنقاذ" بأن النيران لا تزال مشتعلة في المبنى، وأن رجالها يعملون "بكامل طاقتهم"، لكن "من الصعب الوصول إلى مصدر الحريق".

وقالت المتحدثة باسم خدمة الإطفاء إيديتا زدانيفيتشيني للصحفيين إنه تم إجلاء السكان من المنزل عبر الطوارئ، وتم نقل أربعة منهم إلى المستشفى.

وتشارك في عملية الإطفاء ثمانية صهاريج مياه، كما وصلت أربعة طواقم شرطة إلى مكان الحادث.

ولا يزال سبب الانفجارات غير واضح حتى اللحظة. وذكر ممثلو شركة إمدادات الطاقة، أن المبنى كان يزود بالغاز للاستهلاك المنزلي، وخضعت منظومة الغاز فيه للفحص قبل حوالي ستة أشهر.

المصدر: "نوفوستي"