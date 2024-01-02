سقط وهو ينزف.. زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يتعرض لاعتداء

تعرض زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ اليوم الثلاثاء لاعتداء أثناء زيارته إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية.

وسقط لي وهو ينزف دما في أعقاب تعرضه لاعتداء في الجانب الأيسر من العنق من قبل رجل مجهول الهوية أثناء جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين بعد أن تفقد موقع مطار غاديوكدو الجديد في مدينة بوسان.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة بوسان الوطنية بعد مرور حوالي 20 دقيقة من الاعتداء بعد أن قدم قادة الحزب المرافقون في زيارة لي إليه إسعافات أولية بما في ذلك وقف النزيف.

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وظل لي واعيا لكن النزيف استمر أثناء نقله للمستشفى.

وتم القبض على الجاني في مكان الحادث.

وقال شهود عيان إن المشتبه به الذي تظاهر بأنه أحد أنصار لي، اقترب من الزعيم المعارض وطلب توقيعه ثم اعتدى عليه بسلاح مجهول يبلغ طوله ما بين 20 - 30 سم.

كان لي عاملا سابقا في مصنع وتعرض لحادث صناعي عندما كان مراهقا متسربا من المدرسة.

وقد خسر لي أمام المحافظ يون سوك يول بالانتخابات الرئاسية عام 2022، وطغت على ومحاولته الوصول إلى منصب الرئاسة سلسلة فضائح.

وتجنب لي الاعتقال في سبتمبر عندما رفضت محكمة طلب احتجازه مؤقتا في انتظار محاكمته بتهم فساد مختلفة، وهو لا يزال يواجه المحاكمة بتهم رشوة على صلة بشركة يشتبه في تحويلها 8 ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية.

وعبر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن "قلقه العميق" بعد الهجوم على زعيم المعارضة، مشددا على أن "مجتمعنا يجب ألا يتسامح أبدا مع هذا النوع من أعمال العنف تحت أي ظرف".

المصدر: "يونهاب" + أ ف ب