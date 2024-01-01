حركة زاباتيستا المكسيكية تحتفل بمرور 30 عاما على انتفاضتها المسلحة جنوب البلاد

احتفل أعضاء وأنصار حركة زاباتيستا المتمردة للسكان الأصليين بالذكرى الثلاثين لانتفاضتهم المسلحة القصيرة في جنوب المكسيك رغم تراجع قاعدتهم الاجتماعية.

تجمع المئات في منطقة دولوريس هيدالغو النائية في الأيام السابقة للاحتفال بهذه المناسبة. ووقف حوالي 1500 شاب من أعضاء حركة زاباتيستا يرتدون الزي الرسمي، أقنعة سوداء وقبعات خضراء وأوشحة حمراء، للاستماع إلى الخطب في وقت مبكر من يوم الاثنين.

دعا نائب القائد "مويسيس" أعضاء حركة زاباتيستا إلى مواصلة تنظيم أنفسهم للقتال من أجل الحفاظ على استقلالهم وحريتهم وديمقراطيتهم.

قال مويسيس: "نحن وحدنا، كما كان الحال قبل 30 عاما، لأننا وحدنا وجدنا المسار الجديد الذي سنتبعه"، مشيرا إلى الحاجة المستمرة للدفاع عن مجتمعاتهم من العنف، قائلا: "لسنا بحاجة لقتال الجنود والحكومات السيئة، ولكن إذا اقتحموا أرضنا فسندافع عن أنفسنا".

كان نائب القائد مويسيس هو من أرسل في نوفمبر، بيانا لوسائل الإعلام قال فيه إن أعضاء حركة زاباتيستا قرروا حل "البلديات المتمتعة بالحكم الذاتي" التي أنشأوها.

أشار مويسيس في ذلك الوقت إلى موجات عنف العصابات التي ضربت منطقة تشياباس المتاخمة لغواتيمالا، لكنه لم يذكر ما إذا كان ذلك هو السبب في حل البلدات. وتشمل المنطقة التي تسيطر عليها حركة زاباتيستا أرضا بالقرب من الحدود.

لا تزال التفاصيل بشأن مصير البلديات المتمتعة بالحكم الذاتي نادرة، ولكن يبدو أنها ستعيد تنظيمها على مستوى المجتمع المحلي.

تم إطلاق حركة زاباتيستا في الأول من يناير عام 1994 للمطالبة بمزيد من حقوق السكان الأصليين.

المصدر: أسوشيتد برس