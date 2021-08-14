إسبانيا.. أنصار حركة زاباتيستا "يحتلّون" مدريد إحياءً لذكرى مرور 500 على غزو إسبانيا للمكسيك

أحيى أعضاء وأنصار حركة جيش زاباتيستا للتحرر الوطني (EZLN) ذكرى مرور 500 عام على سقوط عاصمة إمبراطورية الأزتيك المكسيكية تينوشتيتلان في يد الإسبان

، وذلك من خلال مسيرة جابت يوم الجمعة ساحةَ كولون الشهيرة في مدريد، محاطين بنُصُبٍ تخلّد تاريخ إسبانيا الاستعماري.

وسار المتظاهرون رافعين أعلام السكان الأصليين ومرددين هتافات داعمة لحركة زاباتيستا مثل "عبر السجن وCIE والغارات والحدود، هكذا تبني أوروبا ثروتها"، فيما استقل أعضاء من الحركة "قاربا" كناية عن الغزو.

وقال أحد أعضاء حركة زاباتيستا :"لا تعترف الدولة المكسيكية وحكومتها بنا كمواطنين في تلك البقعة الجغرافية. نحن غرباء وأجانب غير مرغوب بنا، وظهرنا في وقت غير مناسب في نفس التربة التي زرعها أسلافنا، فنحن مرتجلون بالنسبة للدولة المكسيكية"

ويُعتبر جيش زاباتيستا للتحرر الوطني حركةً مناهضةً للاستعمار بدأت نشاطها عام 1994.

وتبسط الحركة سيطرتها على مساحة شاسعة من الأراضي في تشياباس، وتناضل في سبيل الحكم الذاتي والمساواة للسكان الأصليين.

وسيطر الغزاة الإسبان، بقيادة هرنان كورتيس، على عاصمة امبراطورية الأزتيك، تينوشتيتلان، في 13 أغسطس/ آب 1521.

المصدر: RUPTLY