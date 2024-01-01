الضباب يوقف حركة السفن في مضيق الدردنيل

أفادت قناة TRT Haber التلفزيونية التركية، بأن حركة السفن في مضيق الدردنيل توقفت في كلا الاتجاهين بسبب انتشار الضباب الكثيف في المنطقة.

وقالت القناة: "تسبب الضباب الكثيف الذي اشتد في منطقة مضيق الدردنيل، في تعطيل حركة الملاحة وتنقل السفن في كلا الاتجاهين".

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وذكرت القناة التلفزيونية، أنه بسبب تدهور الرؤية، تم إغلاق حركة المرور على طول المضيق أمام السفن العابرة في كلا الاتجاهين عند حوالي الساعة 02.00 (يتوافق مع توقيت موسكو).

وحذر موظفو مديرية خدمات مرور السفن في مضيق الدردنيل، عبر الراديو قباطنة السفن التي ستدخل المضيق من الشمال والجنوب، وأعلنوا إغلاق حركة المرور عبر المضيق.

وأضافت القناة: "بعد هذا الإعلان، بقيت السفن في المراسي عند مداخل المضيق من بحر مرمرة وبحر إيجه".

المصدر: نوفوستي