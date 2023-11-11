تركيا تغلق مضيق الدردنيل بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الدائرة العامة لخفر السواحل التركي إغلاق مضيق الدردنيل أمام مرور السفن في الاتجاهين بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وجاء في بيان خفر السواحل التركي: "بسبب الأحوال الجوية السيئة تم إغلاق مضيق الدردنيل ابتداء من الساعة 12:15 من اليوم السبت بالتوقيت المحلي أمام مرور السفن في الاتجاهين".

وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة اليوم السبت في منطقة المضيق وغرب تركيا.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من انتقال الأمطار إلى إستطبول بعد الساعة 15:00 من هذا اليوم، مما قد يؤدي إلى فيضانات في عدد من أحياء المدينة.



المصدر: نوفوستي