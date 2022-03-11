تركيا تعلن إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة السفن

أفاد بيان صدر عن المديرية العامة للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، اليوم الجمعة، بإغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة السفن بسبب عطل في سفينة.

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وجاء في البيان "بسبب جنح السفينة (الكابتن شيريجن) في الصباح الباكر أغلقت إدارة ميناء كاناكالي الملاحة البحرية الثنائية عبر مضيق كاناكالي (مضيق الدردنيل)".

ووفقا للبيان فإن السفينة ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 142 مترا وحمولتها الإجمالية 5334 طنا، والسفينة كانت متجهة من رومانيا إلى إيطاليا، وقد انحرفت أمام مدينة كيليتباهير لسبب غير معروف.

Sabah erken saatlerde karaya oturan, can kaybı ve çevre kirliliği rapor edilmeyen KAPITAN SHYRİAGİN gemisinden dolayı Çanakkale Liman Başkanlığımızca Çanakkale Boğazı çift yönlü deniz trafiğine kapatılmış olup geminin resen kurtarılması için talimat verilmiştir. — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) March 11, 2022

وبعد أن أبلغ قبطان السفينة المحملة بالذرة الوضع إلى مديرية خدمات مرور السفن في مضيق الدردنيل، تم إرسال الفرق الأمنية التابعة للأمن العام إلى المنطقة، وتم إغلاق المضيق الدردنيل أمام حركة السفن الأخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للسلامة الساحلية في اسطنبول، تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور بكلا الاتجاهين، بسبب سوء الأحوال الجوية. ووفقا للبيان فإن تعليق حركة السفن جاء نتيجة تدني مسافة الرؤية إلى ما دون نصف ميل.

المصدر: الأناضول + نوفوستي