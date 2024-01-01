قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قناتها في تليغرام تعليقا على قصف القوات الأوكرانية لدونيتسك، إن الوحش الإرهابي فقط يمكنه قصف هذه المدينة ليلة رأس السنة.

ويشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، قصفت في ليلة رأس السنة الجديدة، وسط مدينة دونيتسك.

إقرأ المزيد

وأفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المكتب المشترك لتسجيل الجرائم التي ترتكبها أوكرانيا في دونباس، بأنه تم خلال ذلك إطلاق 15 قذيفة صاروخية من راجمات الصواريخ.

ونوه رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين خلال هذا القصف.

وأضافت زاخاروفا: "في ليلة رأس السنة الجديدة، قصف نظام كييف مدينة دونيتسك بالقذائف الصاروخية. وتم تركيز النيران مجددا نحو أهداف مدنية. وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى. فقط الوحش الإرهابي يمكنه أن يفعل ذلك".

المصدر: نوفوستي