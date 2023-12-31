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بوشيلين: مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين في قصف أوكراني لدونيتسك

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بوشيلين: مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين في قصف أوكراني لدونيتسك
Globallookpress Tsitsagi Nikita
صورة أرشيفية
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 13آخرين.

وكتب بوشيلين على "تلغرام": "حتى الساعة 2:00 صباحا، هناك 13 جريحا و4 قتلى".

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وأضاف أنه في ليلة رأس السنة الجديدة، قصف الجيش الأوكراني مراكز مدينة دونيتسك وأحياء كالينينسكي وبودينوفسكي بشكل مكثف باستخدام راجمات الصواريخ.

وأكدت سلطات دونيتسك أن القوات الأوكرانية استهدفت دونيتسك بـ15 صاروخا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن نظام كييف شن ضربة عشوائية على مدينة بيلغورود بصواريخ "فيلخا" مزودة بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ راجمات Vampire التشيكية.

المصدر: RT

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