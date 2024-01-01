القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بثماني قذائف صاروخية إضافية في ليلة رأس السنة

أطلقت القوات الأوكرانية في ليلة رأس السنة الجديدة، 8 قذائف صاروخية أخرى من راجمات الصواريخ على مدينة دونيتسك.

أفادت بذلك ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المكتب المشترك لتسجيل الجرائم التي ترتكبها أوكرانيا في دونباس، وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية كانت قامت بعد منتصف الليل مباشرة، بإطلاق 20 قذيفة صاروخية على مدينة دونيتسك.

وذكرت الممثلية في بيانها الذي نشرته على قناتها في تيلغرام، أن هذا الهجوم تسبب بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين.

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وجاء في بيان الممثلية كذلك: "تم تسجيل قصف من جانب القوات الأوكرانية في اتجاه مدينة دونيتسك في الساعة 03.45 ، وخلاله تم إطلاق 8 صواريخ من راجمات الصواريخ".

ولم يحدد البيان طراز الراجمات، التي استخدمها الجيش الأوكراني في القصف. ولا تزال العواقب غير معروفة.

من جانبها، ناشدت وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك، سكان المدينة البقاء في الملاجئ وعدم تعريض أنفسهم للخطر.

المصدر: نوفوستي